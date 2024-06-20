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У ЄС хочуть скасувати право вето на розширення: більше половини країн-членів підтримують реформу

Україна ЄС , Четвер 20 червня 2024 12:10
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У ЄС хочуть скасувати право вето на розширення: більше половини країн-членів підтримують реформу Фото: міністр у справах Європи в уряді Німеччини Анна Люрманн (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч, Ярослава Борзова

У Європейському союзі працюють над тим, щоб жодна країна-член не мала можливості заблокувати процес переговорів щодо розширення ЄС, застосувавши право вето. Вже більше половини країн Євросоюзу підтримують таку реформу.

Про це у коментарі РБК-Україна заявила міністр у справах Європи в уряді Німеччини Анна Люрманн.

"Ми дуже ретельно працюємо над реформою процесу розширення, щоб також гарантувати, що технічні проміжні кроки в процесі розширення більше не підлягають вето, і ми це робимо. Ми вже отримали велику підтримку серед інших членів ЄС", - сказала Люрманн, уточнивши, що вже близько 15-16 країн Євросоюзу підтримують цю ідею.

Водночас міністр наголосила, що для реалізації цієї ініціативи все одно буде потрібно одностайне рішення членів ЄС.

"Я дуже оптимістична, що в якийсь момент ми зможемо досягти прогресу", - сказала Люрманн.

На думку німецького міністра, майбутнє головування Угорщини в ЄС, яке розпочнеться з 1 липня, не зашкодить переговорам з Україною.

"Ми очікуємо, що угорці робитимуть те, що повинні робити хороші голови, а саме бути чесними посередниками. Правила для переговорів про розширення викладені дуже чітко, тому я очікую від Угорщини, що вони дотримуватимуться цих правил", - сказала Люрманн.

Крім того, міністр зазначила, що поточне перезавантаження керівництва Євросоюзу після нещодавніх виборів до Європарламенту не затягне початок переговорів з Україною.

"Переговори розпочнуться прямо у вівторок (25 червня - ред.), бо після того, як ми почнемо переговори про вступ, потрібно провести багато обговорень на технічному рівні, і вони почнуться відразу. Для цього не потрібно чекати на Єврокомісію. Впевнена, що це станеться дуже скоро", – сказала міністр.

Блокування вступу України в ЄС

Нагадаємо, що у грудні минулого року Україна отримала "зелене світло" щодо початку вступних переговорів з ЄС. Для цього були прийняті відповідні рішення в блоці, у тому числі схвалення переговорної рамки.

Втім Угорщина кілька разів блокувала таке рішення, нібито через претензії щодо політики України стосовно національних меншин.

Водночас щодо початку вступних переговорів з Молдовою у Будапешта жодних претензій не було.

Напередодні стало відомо, що посли Євросоюзу схвалили переговорну рамку щодо вступу України до блоку. Переговори розпочнуться вже 25 червня.

Тоді ж Угорщина підтримала початок перемовин щодо вступу України в Європейський Союз, тому що Київ "задовольнив вимоги Будапешта".

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