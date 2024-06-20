У ЄС хочуть скасувати право вето на розширення: більше половини країн-членів підтримують реформу

У Європейському союзі працюють над тим, щоб жодна країна-член не мала можливості заблокувати процес переговорів щодо розширення ЄС, застосувавши право вето. Вже більше половини країн Євросоюзу підтримують таку реформу.

Про це у коментарі РБК-Україна заявила міністр у справах Європи в уряді Німеччини Анна Люрманн.

"Ми дуже ретельно працюємо над реформою процесу розширення, щоб також гарантувати, що технічні проміжні кроки в процесі розширення більше не підлягають вето, і ми це робимо. Ми вже отримали велику підтримку серед інших членів ЄС", - сказала Люрманн, уточнивши, що вже близько 15-16 країн Євросоюзу підтримують цю ідею.

Водночас міністр наголосила, що для реалізації цієї ініціативи все одно буде потрібно одностайне рішення членів ЄС.

"Я дуже оптимістична, що в якийсь момент ми зможемо досягти прогресу", - сказала Люрманн.

На думку німецького міністра, майбутнє головування Угорщини в ЄС, яке розпочнеться з 1 липня, не зашкодить переговорам з Україною.

"Ми очікуємо, що угорці робитимуть те, що повинні робити хороші голови, а саме бути чесними посередниками. Правила для переговорів про розширення викладені дуже чітко, тому я очікую від Угорщини, що вони дотримуватимуться цих правил", - сказала Люрманн.

Крім того, міністр зазначила, що поточне перезавантаження керівництва Євросоюзу після нещодавніх виборів до Європарламенту не затягне початок переговорів з Україною.

"Переговори розпочнуться прямо у вівторок (25 червня - ред.), бо після того, як ми почнемо переговори про вступ, потрібно провести багато обговорень на технічному рівні, і вони почнуться відразу. Для цього не потрібно чекати на Єврокомісію. Впевнена, що це станеться дуже скоро", – сказала міністр.