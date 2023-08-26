В ЄС хочуть продовжити заборону на імпорт зерна, МЗС різко відреагувало

"Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії. Викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції", - заявив в МЗС.

Міністерство закликало керівництво ЄС, а також причетні країни, деякі з яких отримували фінансування відповідних секторів із бюджету союзу, знайти збалансоване рішення.

Як пише МЗС, сьогодні зміцнювати Єдиний ринок ЄС та протидіяти російським викликам можна лише в дусі солідарності.

Заборона на імпорт українського зерна

В травні поточного року ЄС дозволив п'ятьом сусіднім з Україною країнам заборонити продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. Водночас транзит вантажів для експорту в інші країни було залишено.

Термін дії обмеження повинен завершитись 15 вересня, втім Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за продовження заборони до кінця поточного року.