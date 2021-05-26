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ЕС хочет запретить Facebook и Google зарабатывать на дезинформации

Автор: Дмитрий Кузнецов

Еврокомиссия разрабатывает меры, которые не позволят интернет-гигантам зарабатывать на дезинформации. Планируется разработать систему мониторинга за размещением рекламы онлайн-платформами, позволяющий бороться с распространением фейковой информации.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Дезинформация не может оставаться источником дохода. Мы должны увидеть более сильные обязательства со стороны онлайн-платформ, всей рекламной экосистемы и сетей проверяющих фактов", - заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон.

Замглавы Еврокомиссии Вера Журова в свою очередь подчеркнула, что борьба с дезинформацией является неотложным из-за стремительно развивающихся угроз. "Нам нужны онлайн-платформы и другие игроки, чтобы устранить системные риски своих услуг и алгоритмического усиления, перестать контролировать себя в одиночку и позволять зарабатывать деньги на дезинформации, при полном сохранении свободы слова", - отметила она.

В Еврокомиссии заявили, что намерены заставить рекламные биржи, поставщиков рекламных технологий, бренды, получающие выгоду от рекламы и службы личных сообщений, подписать кодекс борьбы с дезинформацией в интернете.

Издание отмечает кодекс по борьбе с дезинформацией был представлен в 2018 году. Его подписали Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla, TikTok и некоторые группы по лоббированию рекламы и технологий.

Ожидается, что подписавшие документ представят подробную информацию о том, как они будут соблюдать обновленные руководящие принципы к концу 2021 года и выполнять их к началу следующего года.

Представитель Facebook заявил, что компания поддерживает стремление Еврокомиссии к больше прозрачности для пользователей и лучшему сотрудничеству.

В Twitter заявили, что "поддерживают инклюзивный подход, который более широко рассматривает информационную систему для решения проблем дезинформации".

Напомним, в Евросоюзе раскрыли кампанию по дискредитации Pfizer через блогеров. Отмечается, что PR-агентство Fazze со связями с Россией предложило деньги французским и немецким "лидерам мнений" для дискредитации Pfizer. Они должны были распространять ложное обвинение в том, что вакцина является причиной "сотен смертей".

Как сообщало РБК-Украина, издание The Wall Street Journal сообщило о том, что американские чиновники подозревают, что Россия провела кампанию по дезинформации касательно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайты распространяли выдуманные новости касательно препарата Pfizer.

Отметим, американские ученые скептически относятся к схеме вакцинации Pfizer Inc и Moderna Inc против коронавируса одной дозой. Они утверждают, что недостаточно доказательств того, что однократная доза обеспечивает долгосрочную защиту.

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