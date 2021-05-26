ЄС хоче заборонити Facebook і Google заробляти на дезінформації

Єврокомісія розробляє заходи, які не дозволять інтернет-гігантам заробляти на дезінформації. Планується розробити систему моніторингу за розміщенням реклами онлайн-платформами, що дозволяє боротися з поширенням фейкової інформації.
Про це повідомляє агентство Reuters.
"Дезінформація не може залишатися джерелом доходу. Ми повинні побачити більш сильні зобов'язання з боку онлайн-платформ, всієї рекламної екосистеми і мереж перевіряючих фактів", - заявив комісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон.
Заступник голови Єврокомісії Віра Журова своєю чергою підкреслила, що боротьба з дезінформацією є невідкладною через стрімко розвиваються загрози. "Нам потрібні онлайн-платформи та інші гравці, щоб усунути системні ризики своїх послуг і алгоритмічного посилення, перестати контролювати себе поодинці і дозволяти заробляти гроші на дезінформації, при повному збереженні свободи слова", - зазначила вона.
У Єврокомісії заявили, що мають намір змусити рекламні біржі, постачальників рекламних технологій, бренди, які отримують вигоду від реклами і служби особистих повідомлень, підписати кодекс боротьби з дезінформацією в Інтернеті.
Видання зазначає кодекс по боротьбі з дезінформацією був представлений в 2018 році. Його підписали Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla, TikTok і деякі групи з лобіювання реклами і технологій.
Очікується, що підписали документ представлять детальну інформацію про те, як вони будуть дотримуватися оновлених керівних принципів до кінця 2021 року і виконувати їх до початку наступного року.
Представник Facebook заявив, що компанія підтримує прагнення Єврокомісії до більшої прозорості для користувачів і кращої співпраці.
У Twitter заявили, що"підтримують інклюзивний підхід, який більш широко розглядає інформаційну систему для розв'язання проблем дезінформації".
Нагадаємо, в Євросоюзі розкрили кампанію з дискредитації Pfizer через блогерів. Відзначається, що PR-агентство Fazze зі зв'язками з Росією запропонувало гроші французьким і німецьким "лідерам думок" для дискредитації Pfizer. Вони повинні були поширювати помилкове звинувачення в тому, що вакцина є причиною "сотень смертей".
Як повідомляло РБК-Україна, видання The Wall Street Journal повідомило про те, що американські чиновники підозрюють, що Росія провела кампанію по дезінформації щодо західних вакцин проти коронавірусу. Деякі сайти поширювали вигадані новини щодо препарату Pfizer.
Відзначити, американські вчені скептично належати до схеми вакцинації Pfizer Inc і Moderna Inc проти коронавірусу однією дозою. Вони стверджують, що недостатньо доказів того, що одноразова доза забезпечує довгостроковий захист.