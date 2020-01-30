ЕС хочет создать единый рынок данных для борьбы с технологическими компаниями из США

Напомним, Европейская комиссия 20 марта прошлого года наложила штраф в 1,49 млрд евро на корпорацию Google за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети.

Ранее Франция оштрафовала Google на 50 млн евро из-за того, что он не предоставил прозрачную и легкодоступную информацию о политике получения согласия на обработку данных.