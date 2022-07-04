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ЕС хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля, - журналист

Фото: ЕС хочет до конца этого месяца согласовать новые санкции против РФ (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

Он отметил, что ЕС может ввести запрет на экспорт российского золота и закрыть лазейки для обхода предыдущих санкций. В то же время в очередной пакет могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России.

Напомним, что в Евросоюзе начали подготовку к седьмому пакету санкций против России.

В Офисе президента отметили, что новые ограничения ЕС могут затронуть банковский сектор и российский газ.

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