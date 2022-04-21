ЕС не хочет быть частью войны, но поможет Украине защититься, - Боррель

Европейский союз не хочет быть частью войны России против Украины, но поможет последней защитить себя в военном плане. Причем боевые действия уже вошли в фазу войны на истощение.

"Это уже не война легкой пехоты, это война тяжелая, на истощение, с гораздо более мощными средствами. Сейчас мы вступаем в то время, когда никто не будет говорить, что он делает, никто не скажет, что он дает, даже мы. Мы вошли в фазу радиомолчания", - отметил он.

По его словам, Евросоюз пытается сохранить сложный баланс.

"Мы не хотим, чтобы война распространялась, и мы не хотим быть ее частью, но мы хотим помочь Украине военным путем защитить свою свободу и суверенитет. Сложный баланс даже с моральной точки зрения, потому что украинцы продолжают гибнуть, сколько бы мы ни помогали. Но мы продолжим помогать", - добавил Боррель