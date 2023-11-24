ЄС хоче запровадити санкції проти осіб, які в РФ відбирали Carlsberg і Adidas, - Politico

Європейська комісія пропонує ввести санкції проти росіян, які відбирали активи іноземних компаній, таких як Carlsberg, Adidas і Danone.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Кремль забрав під свій контроль активи іноземних компаній і поставив тимчасових керівників.
Раніше ЄС не мав можливості покарати людей, які нажилися на конфіскаціях активів. Однак це може змінитися, якщо уряди Євросоюзу схвалить останні плани санкцій Єврокомісії.
Згідно з текстом, який обговорювали представники ЄС минулої п'ятниці, Євросоюз зможе переслідувати людей або організації, які "заробляють на примусовому передаванні власності або контролю над організаціями, створеними в Росії, які раніше належали або контролювалися особами Євросоюзу".
Російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що з лютого 2022 року російська держава заарештувала 93 іноземні підприємства і заволоділа належними Заходу активами на суму понад 400 мільйонів доларів.
Нові державні компанії зазвичай передаються в руки поплічників Кремля. Одним із прикладів є 32-річний Якуб Закрієв - родич глави Чечні Рамзана Кадирова, який був призначений главою як Danone, так і російського підрозділу Carlsberg.
Європейський союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.
Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, який включатиме нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.
Нещодавно Євросоюз спільно з Єврокомісією представили Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.
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