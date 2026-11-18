Європейський Союз готує нові обмеження проти Росії через її війну проти України. Однією з головних пропозицій може стати заборона на в'їзд до країн блоку для колишніх російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією джерел видання, знайомих із перебігом закритих переговорів, Єврокомісія планує включити візові обмеження для колишніх російських комбатантів до нового пакета санкцій.

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що ця пропозиція може стати центральним елементом майбутніх обмежень.

Кого ще можуть зачепити нові санкції ЄС

Окрім заборони на в'їзд для колишніх російських військових, Європейська комісія планує запропонувати низку економічних обмежень.

Зокрема, під санкції можуть потрапити кілька російських банків і постачальників криптовалютних послуг. Також Брюссель розглядає можливість запровадити обмеження проти близько 65 суден "тіньового флоту", який Росія використовує для перевезення нафти.

Ще одна частина пропозицій стосується експорту. Єврокомісія хоче розширити перелік товарів, які заборонять постачати певним компаніям і структурам, пов'язаним із військовою сферою. Йдеться про продукцію, яку можна використовувати для виробництва озброєння.

Крім того, у Брюсселі планують заборонити операції з кількома портами та нафтопереробними заводами.

Коли ЄС планує ухвалити пакет санкцій

Євросоюз розраховує погодити нові обмеження наступного місяця. Це буде вже 22-й пакет санкцій проти Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак запропонований перелік заходів ще може змінитися. Для ухвалення санкцій потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС. Тому, за словами джерел Bloomberg, Єврокомісія може відмовитися від пропозицій, які раніше викликали заперечення окремих країн.

Зокрема, щоб не затягувати погодження пакета, Брюссель, імовірно, не включатиме до нього заборону на морські перевезення.

У ЄС хочуть створити окреме управління з питань санкцій

Паралельно з підготовкою нового пакета Євросоюз планує створити спеціальне управління, яке координуватиме роботу з санкціями. Наразі відповідні повноваження розподілені між фінансовими, торговельними та податковими службами блоку.

За даними джерел Bloomberg, новий орган може розпочати роботу на початку наступного року. Він відповідатиме за весь процес - від підготовки санкційних пропозицій до контролю за виконанням уже ухвалених обмежень.

Також ЄС планує запропонувати нову категорію санкцій, спрямовану проти технологій і сервісів соціальних мереж. Її можуть включити до найближчого пакета обмежень проти Росії.