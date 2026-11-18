Европейский Союз готовит новые ограничения против России из-за войны против Украины. Одним из главных предложений может стать запрет на въезд в страны блока для бывших российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации источников издания, знакомых с ходом закрытых переговоров, Еврокомиссия планирует включить визовые ограничения для бывших российских комбатантов в новый пакет санкций.

Собеседники Bloomberg отмечают, что предложение может стать центральным элементом будущих ограничений.

Кого еще могут затронуть новые санкции ЕС

Помимо запрета на въезд для бывших российских военных Европейская комиссия планирует предложить ряд экономических ограничений.

В частности, под санкции могут оказаться несколько российских банков и поставщиков криптовалютных услуг. Также Брюссель рассматривает возможность ввести ограничения против около 65 судов "теневого флота", используемого Россией для перевозки нефти.

Еще одна часть предложений касается экспорта. Еврокомиссия хочет расширить список товаров, которые запретят поставлять определенным компаниям и структурам, связанным с военной сферой. Речь идет о продукции, которую можно использовать для производства вооружения.

Кроме того, в Брюсселе планируется запретить операции с несколькими портами и нефтеперерабатывающими заводами.

Когда ЕС планирует принять пакет санкций

Евросоюз рассчитывает согласовать новые ограничения в следующем месяце. Это будет уже 22-й пакет санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Однако предложенный перечень мер еще может измениться. Для принятия санкций требуется единодушная поддержка всех государств-членов ЕС. Поэтому, по словам источников Bloomberg, Еврокомиссия может отказаться от предложений, ранее вызывавших возражения отдельных стран.

В частности, чтобы не затягивать согласование пакета, Брюссель предположительно не будет включать в него запрет на морские перевозки.

В ЕС хотят создать отдельное управление по санкциям

Параллельно с подготовкой нового пакета Евросоюз планирует создать специальное управление, координирующее работу с санкциями. Соответствующие полномочия распределены между финансовыми, торговыми и налоговыми службами блока.

По данным источников Bloomberg, новый орган может приступить к работе в начале следующего года. Он будет отвечать за весь процесс – от подготовки санкционных предложений до контроля за исполнением уже принятых ограничений.

Также ЕС планирует предложить новую категорию санкций, направленную против технологий и сервисов социальных сетей. Ее могут включить в ближайший пакет ограничений против России.