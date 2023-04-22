ЄС хоче заборонити транзит низки товарів через РФ у рамках нового пакету санкцій, - Bloomberg

Заборона на транзит поширюватиметься на численні технології та інші товари, у тому числі кілька типів транспортних засобів. Bloomberg пише, що не всім їм буде заборонено проїзд через Росію на шляху до третіх країн.

"РФ вдалося обійти обмеження на кілька підсанкційних технологій. Торгові дані свідчать про те, що передові чіпи та інтегральні схеми, зроблені в ЄС та інших союзних країнах, поставляються до Росії через треті країни, включаючи Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан", - йдеться у матеріалі.

Інші звіти показали, що в деяких країнах ЄС, що межують із Росією, включаючи Фінляндію та Естонію, спостерігається сплеск торгівлі з країнами Центральної Азії і що ці товари часто проходять транзитом через Росію. У повідомленнях йдеться, що частина товарів залишається в Росії або реекспортується з третіх країн до Росії.

Польща, Естонія та Литва наполягали на тому, щоб ЄС запровадив заборону на транзит через Росію товарів та технологій, які можуть бути використані російською військовою, авіаційною та космічною промисловістю, а також товарів, які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу РФ.

Також Bloomberg повідомляє, що новий пакет запропонованих санкцій може стосуватись танкерів та суден, які не включають навігаційні системи, що дозволяють відстежувати їх переміщення. Основна увага в пакеті, який розробляє виконавчий орган ЄС, полягатиме в тому, щоб закрити лазівки існуючих обмежень, зокрема, компаніями з третіх країн.