RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС хочет запретить транзит ряда товаров через РФ в рамках нового пакета санкций, - Bloomberg

Фото: ЕС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз намерен предложить запретить транзит ряда товаров через Россию, чтобы усилить соблюдение уже введенных ранее ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Запрет на транзит будет распространяться на многие технологии и другие товары, в том числе несколько типов транспортных средств. Bloomberg пишет, что не всем им будет запрещен проезд через Россию по пути в третьи страны.

"РФ удалось обойти ограничение на несколько подсанкционных технологий. Торговые данные свидетельствуют о том, что передовые чипы и интегральные схемы, сделанные в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, включая Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан", - говорится в материале.

Другие отчеты показали, что в некоторых странах ЕС, граничащих с Россией, включая Финляндию и Эстонию, наблюдается всплеск торговли со странами Центральной Азии и эти товары часто проходят транзитом через Россию. В сообщениях говорится, что часть товаров остается в России или реэкспортируется из третьих стран в Россию.

Польша, Эстония и Литва настаивали на том, чтобы ЕС ввел запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут использоваться российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала РФ.

Также Bloomberg сообщает, что новый пакет предложенных санкций может касаться танкеров и судов, которые не включают в себя навигационные системы, позволяющие отслеживать их перемещение. Основное внимание в пакете, который разрабатывает исполнительный орган ЕС, будет закрыть лазейки существующих ограничений, в частности, компаниями из третьих стран.

Напомним, что в Европейском Союзе идет подготовка к введению 11 пакета санкций против России.

Однако в Европейском союзе предполагается, что, вероятно, санкции против России достигли своего потолка. Однако ЕС все же намерен ввести 11-й пакет санкций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюзСанкции против России