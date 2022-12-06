ЄС хоче ввести санкції проти російської гірничодобувної промисловості, - FT

Європейська комісія збирається запропонувати заборонити нові інвестиції в гірничодобувний сектор Росії в рамках нового пакету санкцій проти Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Видання з посиланням на джерела зазначає, що заборона на інвестиції у видобуток корисних копалин, яка матиме винятки для деяких конкретних продуктів, є частиною дев’ятого пакету санкцій ЄС, який офіційні особи обговорюватимуть із державами-членами найближчими днями та мають на меті погодити до кінця наступного тижня.

Джерело FT додало, що конкретне охоплення заборони на інвестиції в видобуток все ще визначається, але воно, ймовірно, включатиме відступи для певних продуктів.

Окрім того, повідомляється, що пакет також включає контроль над експортом цивільних технологій, які, на думку Брюсселя, Росія використовує для підтримки своїх збройових заводів, заборону на операції з ще трьома російськими банками та цілеспрямовані санкції проти ще 180 осіб.

Інші елементи проекту пакету включають заборону чотирьох російських медіа-каналів, які, за словами ЄС, використовуються для просування московської пропаганди, експортний контроль над продукцією подвійного призначення вартістю понад 2,3 млрд євро та заборону на співпрацю з російськими маркетинговими та дослідницькими компаніями.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Єврокомісія представила членам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти РФ.

Окрім того, прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Україна очікує від дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

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