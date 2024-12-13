ЄС хоче встановити дипломатичні контакти з новим керівництвом Сирії

Повалення диктатури в Сирії

Зауважимо, що ще у 2011 році люди у Сирії виступили з протестом владі, аби отримати більше політичної свободи та повалення самодержавства. Однак диктаторський режим Башара Асада, якого так підтримував російський диктатор Володимир Путін, намагався придушити повстання за допомогою сили.

Аж ось нещодавно повстанці змогли спричинити крах режиму сирійського диктатора. Нагадаємо, що минулого тижня диктатор Башар Асад втік з Сирії після блискавичного наступу, який очолило угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) та його союзники.

Детальніше про те, чому режим Асада розвалився і що далі буде із Сирією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.