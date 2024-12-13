ЕС хочет установить дипломатические контакты с новым руководством Сирии

После свержения сирийского президента Башара Асада высокопоставленный чиновник Европейского Союза сказал, что они стремятся "в ближайшее время" установить дипломатические контакты с новым руководством Сирии

"Мы сейчас думаем о том, чтобы установить контакты, передать сообщение о наших ожиданиях", - сказал анонимный собеседник.

Чиновник также добавил, что разъяснительная работа будет на "рабочем уровне".