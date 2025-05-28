ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорному морі

Європейський Союз запропонував створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу потенційних загроз і захисту критично важливої інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що таке рішення прийняли на тлі попереджень європейських чиновників про постійну загрозу з боку Росії та зростання занепокоєння в ЄС щодо ризиків для підводної інфраструктури

У документі ЄС йдеться, що центр буде створено у короткостроковій перспективі та "з пріоритетом через російську агресивну війну".

У документі йдеться, що цей центр використовуватиме внески країн Чорного моря та ЄС і "покращуватиме обізнаність про морську ситуацію та обмін інформацією щодо Чорного моря, моніторинг у режимі реального часу з космосу до морського дна, а також раннє попередження".

У пропозиції Європейської комісії тата високого представника ЄС Каї Каллас зазначається, що цей центр включатиме моніторинг підводних кабелів, морських установок, а також операцій з газової та вітроенергетичної галузі. Він використовуватиме підводні датчики, дистанційно керовані судна та дрони спостереження.

За словами Каллас, центр також може допомогти контролювати морський елемент майбутньої мирної угоди між Росією та Україною.