ЄС хоче створити спеціальну прокуратуру для розслідування воєнних злочинів РФ, - ЗМІ

Євросоюз вивчає можливість створення спеціальної прокуратури, яка б розслідувала воєнні злочини, скоєні в Україні Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За їхніми даними, ідея створити орган, до якого увійдуть прокурори України та інших країн, цього тижня набула широкої підтримки з боку членів ЄС. Як зазначає Bloomberg, Єврокомісія обговорює з Європейським агентством зі співробітництва органів юстиції повноваження пропонованої міжнародної структури та інші питання. Водночас переговори про спеціальний міжнародний трибунал щодо України продовжують ув'язати в юридичних суперечках, зазначає агентство.