ЕС хочет создать специальную прокуратуру для расследования военных преступлений РФ, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По их данным, идея создать орган, в который войдут прокуроры Украины и других стран, на этой неделе получила широкую поддержку со стороны членов ЕС.

Как отмечает Bloomberg, Еврокомиссия обсуждает с Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции полномочия предлагаемой международной структуры и другие вопросы.

В то же время переговоры о специальном международном трибунале по Украине продолжают увязывать в юридических спорах, отмечает агентство.