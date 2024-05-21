ЄС хоче розпочати переговори з Україною про вступ у червні, але є перешкода, - Politico

У Європейському союзі (ЄС) хочуть розпочати переговори щодо вступу України до блоку вже у червні. На Угорщину чинять тиск, аби вона відмовилась від своєї опозиції щодо заявки Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Наразі за лаштунками дипломати ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, аби Угорщина дала згоду на початок переговорів про вступ України до блоку. За словами європейських дипломатів, які ознайомлені з цим питанням, мета полягає у тому, аби офіційні переговори розпочались вже 25 червня.
"За словами дипломатів, і Брюссель, і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб розв'язати проблеми угорських меншин в Україні", - додає Politico.
Видання нагадує, що після переговорів у квітні між головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також головою Міністерства закордонних справ (МЗС) Угорщини Петером Сійярто, згідно з українським пресрелізом, сторони відзначили позитивну динаміку діалогу.
Водночас один з дипломатів ЄС вважає, що Будапешт, ймовірно, бажає "покласти край" переговорам про вступ України до блоку до того, як він розпочне піврічне головування в Раді ЄС у липні.
"Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як 1 липня Угорщина перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС", - додає видання.
В червні 2022 року Європейська рада під час саміту у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Тоді ж Києва було доручено провести низку важливих реформ, які стосувались верховенства права, олігархів та боротьби з корупцією.
Вже у листопаді 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати процес перемовин щодо євроінтеграції України, а також Молдови до блоку. Рішення щодо цього було прийнято вже у грудні. Як відзначав раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Київ розраховує розпочати діалог до липня.
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