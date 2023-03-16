ЄС хоче посилити санкції проти родичів російських олігархів, - Bloomberg

Європейський Союз збирається створити більш чітку правову базу для введення санкцій проти членів сімей російських олігархів після того, як суд ЄС скасував обмеження проти матері засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Європейська служба зовнішніх дій повідомила державам-членам ЄС, що незабаром подасть відповідний законодавчий акт.

Пропозиція щодо чіткого механізму набула популярності після того, як Європейський суд скасував санкції проти матері Пригожина. Тим не менш, незважаючи на її перемогу у суді, вона повернулася в список ЄС з 13 березня після того, як блок переглянув інформацію про осіб, які потрапили під санкції, або врахував, що деякі з них померли.

Так, пропозиція має на меті забезпечити наявність дуже сильної доказової бази, яка свідчить про те, що деякі члени сімей отримували необґрунтовані вигоди від підсанкційних олігархів і могли допомагати їм обходити санкції. Пропозиція встановлює критерії та правову основу, які дозволять застосовувати санкції до членів сім’ї особи.