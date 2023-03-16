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ЄС хоче посилити санкції проти родичів російських олігархів, - Bloomberg

Новость на русском →
Четвер 16 березня 2023 15:15
ЄС хоче посилити санкції проти родичів російських олігархів, - Bloomberg Фото: ЄС хоче посилити санкції проти родичів російських олігархів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз збирається створити більш чітку правову базу для введення санкцій проти членів сімей російських олігархів після того, як суд ЄС скасував обмеження проти матері засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Європейська служба зовнішніх дій повідомила державам-членам ЄС, що незабаром подасть відповідний законодавчий акт.

Пропозиція щодо чіткого механізму набула популярності після того, як Європейський суд скасував санкції проти матері Пригожина. Тим не менш, незважаючи на її перемогу у суді, вона повернулася в список ЄС з 13 березня після того, як блок переглянув інформацію про осіб, які потрапили під санкції, або врахував, що деякі з них померли.

Так, пропозиція має на меті забезпечити наявність дуже сильної доказової бази, яка свідчить про те, що деякі члени сімей отримували необґрунтовані вигоди від підсанкційних олігархів і могли допомагати їм обходити санкції. Пропозиція встановлює критерії та правову основу, які дозволять застосовувати санкції до членів сім’ї особи.

Нагадаємо, у березні суд Євросоюзу скасував частину санкцій проти матері засновника ПВК "Вагнера" Віолетти Пригожиної. Пізніше в ЄС пояснили своє рішення.

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