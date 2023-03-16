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ЕС хочет усилить санкции против родственников российских олигархов, - Bloomberg

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Четверг 16 марта 2023 15:15
ЕС хочет усилить санкции против родственников российских олигархов, - Bloomberg Фото: ЕС хочет усилить санкции против родственников российских олигархов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз намерен создать более четкую правовую базу для введения санкций против членов семей российских олигархов после того, как суд ЕС отменил ограничения против матери основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Европейская служба внешних действий сообщила государствам-членам ЕС, что в скором времени подаст соответствующий законодательный акт.

Предложение относительно четкого механизма приобрело популярность после того, как Европейский суд отменил санкции против матери Пригожина. Тем не менее, несмотря на ее победу в суде, она вернулась в список ЕС с 13 марта после того, как блок просмотрел информацию о попавших под санкции лицах или учел, что некоторые из них умерли.

Целью предложение является обеспечить наличие очень сильной доказательной базы, которая буде свидетельствовать о том, что некоторые члены семей получали необоснованные выгоды от подсанкционных олигархов и могли помогать им обходить санкции. Предложение устанавливает критерии и правовую основу, которые позволят применять санкции к членам семей лиц.

Напомним, в марте суд Евросоюза отменил часть санкций против матери основателя ЧВК "Вагнера" Виолетты Пригожиной. Позже в ЕС объяснили свое решение.

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