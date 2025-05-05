ЄС хоче остаточно відмовитися від газу з Росії до 2027 року: Bloomberg дізналося деталі

Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року. Про це повідомило агентство Bloomberg, яке дізналося деталі майбутньої стратегії ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Bloomberg.
Європейський Союз готується до повної заборони імпорту російського газу - як трубопровідного, так і зрідженого до кінця 2027 року.
Відповідну ініціативу планують офіційно представити в червні, повідомляють джерела видання, знайомі з деталями пропозиції.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни блоку скоротили закупівлі російського газу з понад 40% до приблизно 19% від загального імпорту.
Та попри це, ЄС досі залежить від російського ЗПГ, обсяги якого зросли до рекордного рівня.
Особливу складність становлять довгострокові контракти з пунктами "бери або плати", які не дозволяють європейським компаніям легко відмовитись від закупівель.
Згідно з попереднім планом, Єврокомісія запропонує заборонити нові газові угоди з РФ та спотові контракти вже з 2025 року.
У наступному етапі під обмеження підпадуть і чинні довгострокові контракти - остаточна заборона має набути чинності до кінця 2027 року.
Переговори з Вашингтоном щодо розширення поставок тривають у межах ширших торговельних домовленостей із командою Дональда Трампа.
За словами джерел ЗМІ, відмова від російського газу не повинна суттєво вплинути на ціни чи енергетичну безпеку ЄС - на ринку очікується зростання глобальної пропозиції ЗПГ найближчими роками.
Водночас остаточні формулювання ініціативи ще можуть зазнати змін до її публікації у Страсбурзі у вівторок.
Нагадаємо, ми писали, що Європейська комісія оголосить детальну стратегію щодо поетапної відмови від імпорту російської нафти і газу 6 травня.
ЄС пообіцяв відмовитися від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на вторгнення Москви в Україну у 2022 році, проте "дорожньої карти" того, як це зробити, поки що не було.
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