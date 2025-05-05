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ЄС хоче остаточно відмовитися від газу з Росії до 2027 року: Bloomberg дізналося деталі

Фото: ЄС має намір заборонити російський газ до 2027 року (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року. Про це повідомило агентство Bloomberg, яке дізналося деталі майбутньої стратегії ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Bloomberg.

Європейський Союз готується до повної заборони імпорту російського газу - як трубопровідного, так і зрідженого до кінця 2027 року.

Відповідну ініціативу планують офіційно представити в червні, повідомляють джерела видання, знайомі з деталями пропозиції.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни блоку скоротили закупівлі російського газу з понад 40% до приблизно 19% від загального імпорту.

Та попри це, ЄС досі залежить від російського ЗПГ, обсяги якого зросли до рекордного рівня.

Особливу складність становлять довгострокові контракти з пунктами "бери або плати", які не дозволяють європейським компаніям легко відмовитись від закупівель.

Згідно з попереднім планом, Єврокомісія запропонує заборонити нові газові угоди з РФ та спотові контракти вже з 2025 року.

У наступному етапі під обмеження підпадуть і чинні довгострокові контракти - остаточна заборона має набути чинності до кінця 2027 року.

Переговори з Вашингтоном щодо розширення поставок тривають у межах ширших торговельних домовленостей із командою Дональда Трампа.

За словами джерел ЗМІ, відмова від російського газу не повинна суттєво вплинути на ціни чи енергетичну безпеку ЄС - на ринку очікується зростання глобальної пропозиції ЗПГ найближчими роками.

Водночас остаточні формулювання ініціативи ще можуть зазнати змін до її публікації у Страсбурзі у вівторок.

Відмова від газу РФ в ЄС

Нагадаємо, ми писали, що Європейська комісія оголосить детальну стратегію щодо поетапної відмови від імпорту російської нафти і газу 6 травня.

ЄС пообіцяв відмовитися від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на вторгнення Москви в Україну у 2022 році, проте "дорожньої карти" того, як це зробити, поки що не було.

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