ЕС хочет окончательно отказаться от газа из России до 2027 года: Bloomberg узнало детали

Европейский Союз планирует полностью отказаться от импорта российского газа к 2027 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg, которое узнало детали будущей стратегии ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Европейский Союз готовится к полному запрету импорта российского газа - как трубопроводного, так и сжиженного до конца 2027 года.
Соответствующую инициативу планируют официально представить в июне, сообщают источники издания, знакомые с деталями предложения.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны блока сократили закупки российского газа с более 40% до примерно 19% от общего импорта.
Но несмотря на это, ЕС до сих пор зависит от российского СПГ, объемы которого выросли до рекордного уровня.
Особую сложность представляют долгосрочные контракты с пунктами "бери или плати", которые не позволяют европейским компаниям легко отказаться от закупок.
Согласно предварительному плану, Еврокомиссия предложит запретить новые газовые соглашения с РФ и спотовые контракты уже с 2025 года.
В следующем этапе под ограничения подпадут и действующие долгосрочные контракты - окончательный запрет должен вступить в силу до конца 2027 года.
Переговоры с Вашингтоном по расширению поставок продолжаются в рамках более широких торговых договоренностей с командой Дональда Трампа.
По словам источников СМИ, отказ от российского газа не должен существенно повлиять на цены или энергетическую безопасность ЕС - на рынке ожидается рост глобального предложения СПГ в ближайшие годы.
В то же время окончательные формулировки инициативы еще могут претерпеть изменения до ее публикации в Страсбурге во вторник.
Напомним, мы писали, что Европейская комиссия объявит подробную стратегию по поэтапному отказу от импорта российской нефти и газа 6 мая.
ЕС пообещал отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года в ответ на вторжение Москвы в Украину в 2022 году, однако "дорожной карты" того, как это сделать, пока не было.
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