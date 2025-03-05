В ЄС готуються, що проросійські лідери на чолі з Орбаном можуть зірвати саміт, - Politico
Європейські дипломати готуються, що проросійська група лідерів на чолі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном може зірвати саміт ЄС. Він відбудеться у четвер, 6 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як зазначає видання, напередодні саміту керівництво Європейського Союзу остерігається не лише США, які можуть нав’язати ЄС і Україні угоду, яка поступається Росії, а й власних членів.
За даними Politico, дипломати вже готуються до того, що проросійська група лідерів на чолі з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном може зірвати ключові рішення саміту.
Кількість обговорюваних тем і відсутність єдності серед лідерів ЄС означають, що саміт може піти в різних напрямках. Лідери будуть обмірковувати, як вони можуть швидко перенаправити ресурси на зміцнення військ, і водночас намагатимуться продемонструвати підтримку Україні, наприклад, підтвердивши її шлях до членства в ЄС.
Politico вказує, що за надання Україні більшої військової допомоги вже розгортуються суперечки. Європейські посадовці очікували, що до заяви саміту включать план постачання Україні цього року щонайменше 1,5 млн боєприпасів, іншого обладнання, зокрема, систем ППО, ракет і дронів. Цей план минулого місяця оголосила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.
Остаточно заява не з'явиться до кінця саміту, але у попередньому проєкту, з яким ознайомилося Politico, міститься заклик знайти спосіб забезпечити продовження постачань озброєння. Офіційні особи заявили, що Угорщина відмовляється погодитися на це.
Саміт ЄС
Нагадаємо, саміт лідерів ЄС відбудеться у четвер, 6 березня. Він буде присвячений європейській обороні та Україні. Раніше стало відомо, що президент Євроради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на саміт.
Саміт проводять на тлі призупинення допомоги Україні від США та після суперечки президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.
Прем'єри Угорщини та Словаччини виставили ультиматуми перед самітом ЄС. Віктор Орбан вимагає, що на саміті ЄС мають вирішити "увійти у прямі переговори з Росією про припинення вогню і сталий мир в Україні".
Роберт Фіцо погрожує заблокувати висновки саміту, якщо не буде ухвалене рішення про відновлення транзиту російського газу через Україну.
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