ЄС готується змінити правила безвізу: Ізраїль може втратити доступ до Шенгену

ЄС реформував механізм призупинення короткострокових безвізових поїздок до Шенгенської зони. Відтепер серед підстав для скасування безвізу - порушення прав людини, що створює ризики для Ізраїлю на тлі війни в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як повідомляє Euronews із посиланням на джерела в Європарламенті, Ізраїль може стати однією з перших країн, які постраждають від нових правил.

Рада ЄС та Європейський парламент досягли угоди щодо правил призупинення безвізового режиму для третіх країн.

Що змінюється

Раніше ЄС мав обмежені можливості призупиняти безвіз. Тепер до причин можуть належати:

грубі порушення прав людини;

порушення гуманітарного права;

невиконання рішень міжнародних судів;

порушення Статуту ООН.

Ці норми дозволять запроваджувати візовий режим на один рік із можливістю продовження.

Ізраїль опинився в центрі уваги після звинувачень у можливих воєнних злочинах під час операцій у секторі Газа, озвучених ООН.

У Європарламенті наголошують, що нові критерії не спрямовані на конкретну країну, однак саме Тель-Авів може стати першою ціллю в разі подальшого загострення ситуації.

Крім Ізраїлю, під ризиком опинилася й Сербія - через критику стану прав людини.

Як працюватиме нова процедура

Рішення ухвалює Єврокомісія, підтримане країнами-членами.

Призупинення безвізу діятиме рік і може бути продовжене.

Резолюції можуть ініціювати як держави-члени, так і Європарламент.

Європарламентар Матяяж Немец назвав реформу інструментом захисту європейських цінностей.

Він заявив, що механізм дозволить Брюсселю "реагувати на грубі порушення та захищати права людини".

Наразі лише одній країні Вануату призупиняли безвіз з ЄС через ризики, пов’язані з її схемами "громадянства за інвестиції", якими скористались росіяни.

"Більш імовірно, що країна-член ЄС порушить питання Ізраїлю, а не парламент", - сказало Euronews джерело