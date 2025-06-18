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ЕС готовится изменить правила безвиза: Израиль может потерять доступ к Шенгену

Среда 18 июня 2025 14:39
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ЕС готовится изменить правила безвиза: Израиль может потерять доступ к Шенгену Фото: Израиль под угрозой потери безвиза в ЕС (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ЕС реформировал механизм приостановления краткосрочных безвизовых поездок в Шенгенскую зону. Отныне среди оснований для отмены безвиза - нарушение прав человека, что создает риски для Израиля на фоне войны в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как сообщает Euronews со ссылкой на источники в Европарламенте, Израиль может стать одной из первых стран, которые пострадают от новых правил.

Совет ЕС и Европейский парламент достигли соглашения по правилам приостановления безвизового режима для третьих стран.

Что меняется

Ранее ЕС имел ограниченные возможности приостанавливать безвиз. Теперь к причинам могут относиться:

  • грубые нарушения прав человека;
  • нарушение гуманитарного права;
  • невыполнение решений международных судов;
  • нарушение Устава ООН.

Эти нормы позволят вводить визовый режим на один год с возможностью продления.

Израиль оказался в центре внимания после обвинений в возможных военных преступлениях во время операций в секторе Газа, озвученных ООН.

В Европарламенте отмечают, что новые критерии не направлены на конкретную страну, однако именно Тель-Авив может стать первой целью в случае дальнейшего обострения ситуации.

Кроме Израиля, под риском оказалась и Сербия - из-за критики состояния прав человека.

Как будет работать новая процедура

  • Решение принимает Еврокомиссия, поддержанное странами-членами.
  • Приостановление безвиза будет действовать год и может быть продлено.
  • Резолюции могут инициировать как государства-члены, так и Европарламент.

Европарламентарий Матяяж Немец назвал реформу инструментом защиты европейских ценностей.

Он заявил, что механизм позволит Брюсселю "реагировать на грубые нарушения и защищать права человека".

Сейчас только одной стране Вануату приостанавливали безвиз с ЕС из-за рисков, связанных с ее схемами "гражданства за инвестиции", которыми воспользовались россияне.

"Более вероятно, что страна-член ЕС поднимет вопрос Израиля, а не парламент", - сказал Euronews источник.

ЕС меняет условия

Напомним, что Совет ЕС и Европейский парламент достигли соглашения о правилах приостановления безвизового режима для третьих стран. Теперь временное соглашение должны подтвердить обе институции, прежде чем его можно будет официально принять.

Благодаря изменениям ЕС сможет быстрее реагировать, если страна с безвизом начнет злоупотреблять этим.

Например, когда люди массово остаются в Евросоюзе нелегально или если безвиз будет противоречить интересам ЕС.

Подробнее в материале РБК-Украина.

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