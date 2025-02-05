ЄС готується завдати удару по Кремнієвій долині у відповідь на тарифи Трампа, - FT

Як зазначає видання, це стане першою активацією брюссельської "базуки", яка може втягнути сферу послуг у торговельний конфлікт.

Європейська комісія має намір використати свій "інструмент проти примусу" в потенційному зіткненні з Вашингтоном, що дасть змогу ЄС націлитися на сектори послуг США, зокрема, на великі технологічні компанії.

Один із чиновників зазначив, що "всі варіанти на столі", а інструмент проти примусу виділив як найсильнішу відповідь, можливу без порушення міжнародного права. Він також дозволяє ЄС блокувати прямі іноземні інвестиції або обмежувати доступ на ринок для банківських, страхових та інших фінансових компаній.

Якщо це станеться, сценарій може бути таким: пом'якшення негативної реакції в очікуваннях перемовин і призупинення/відтермінування запровадження мит.

Заходи ЄС

Нагадаємо, лідери ЄС під час неформального саміту 3 лютого заявили, що Європа має можливість відреагувати на нові мита США, якщо президент Дональд Трамп виконає свої нещодавні погрози. Європейські лідери обіцяють вжити заходів у відповідь у разі потреби.

Протягом кількох місяців ЄС працював над набором потенційних заходів у відповідь у разі запровадження Трампом мит, хоча деталі списку ретельно охоронялися.

Лідери ЄС докладають усіх зусиль, щоб нагадати адміністрації Трампа про економічну цінність торгівлі між ЄС і США, а також про ризики розпалювання торгового конфлікту з найближчими союзниками.