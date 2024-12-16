ЄС готується пройти зиму без транзиту російського газу через Україну, - Bloomberg

На першій зустрічі з Даном Йоргенсеном із Данії, новим комісаром блоку з енергетики, міністри мають намір розглянути варіанти зниження цін і підвищення конкурентоспроможності промисловості ЄС у період переходу до зеленої енергетики.

"Доступність енергії залишається актуальною проблемою, оскільки нестабільні ціни зумовлені геополітичною напруженістю, збоями в ланцюжку постачань і залежністю від імпорту викопного палива", - ідеться в документі, поширеному серед міністрів енергетики, від Угорщини, яка головуватиме на зустрічі в Брюсселі як країна, що головує в ЄС.

Зміцнення галузей промисловості ЄС у період чистого переходу стало одним із головних питань європейського політичного порядку денного після негативної реакції, спричиненої почасти безпрецедентною енергетичною кризою, яка два роки тому після вторгнення Росії до України призвела до рекордного зростання цін на електроенергію та газ.

На міністерському засіданні Єврокомісія проінформує держави-члени про підготовку до цієї зими, оскільки міжурядова транзитна угода між Києвом і Москвою, що була основою для поставок російського трубопровідного газу до Європи, спливає 31 грудня.

Оцінка Єврокомісії

За даними оцінки Єврокомісії, припинення угоди між Україною і Росією вже позначилося на європейських газових ринках, і регіон зможе знайти альтернативні джерела поставок.

ЄС упевнений, що країни-члени, які все ще імпортують російський газ через Україну - насамперед Австрія і Словаччина - можуть обійтися без поставок. Комісія заявила, що не вступатиме в переговори, щоб зберегти маршрут відкритим.

Проте покупці газу зі Словаччини та Угорщини продовжують переговори про продовження поставок газу після закінчення терміну дії транзитної угоди, водночас пропозиція містить угоду з обміну між Азербайджаном і Росією.

Плани на майбутнє

Оскільки новий склад Європейської комісії тільки почав п'ятирічний термін повноважень, вона має намір представити нову ініціативу "Компас конкурентоспроможності" 15 січня. У політичному документі будуть розглянуті способи, якими блок із 27 країн міг би підвищити свою безпеку і скоротити залежності, що є продовженням доповіді, опублікованої у вересні колишнім президентом Європейського центрального банку Маріо Драгі.

На наступному етапі виконавчий орган блоку прагнутиме опублікувати 26 лютого "Чисту промислову угоду" - детальну стратегію з підтримки конкурентоспроможності своїх галузей, яка також включатиме план із забезпечення доступної енергії. Протягом перших 100 днів він також представить дорожню карту щодо поетапної відмови від російського викопного палива, яке, як і раніше, становить близько 15% імпорту ЄС.