ЄС готується представити санкції проти російського скрапленого газу, - Politico

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, сьогодні Євросоюз вже працює над 14-м пакетом санкцій проти Росії за її неспровоковане вторгнення в Україну. Як розповідали в Брюсселі, новий санкційний пакет буде включати обмеження щодо тих, хто допомагає обходити вже чинні антиросійські санкції. Також, ймовірно, буде розширено санкційний список на блокування активів в ЄС.

Водночас в німецькому уряді виступали за те, щоб внести до 14-го пакету санкцій проти Росії ембарго на імпорт російського СПГ до ЄС.

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