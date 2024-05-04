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ЕС готовится представить санкции против российского сжиженного газа, - Politico

Фото: ЕС готовит санкции против российского СПГ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз впервые с начала полномасштабной войны в Украине может ввести санкции против российского сжиженного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как объясняет

Санкции ЕС против России

Напомним, сегодня Евросоюз уже работает над 14-м пакетом санкций против России за ее неспровоцированное вторжение в Украину. Как рассказывали в Брюсселе, новый санкционный пакет будет включать ограничения в отношении тех, кто помогает обходить уже действующие антироссийские санкции. Также, вероятно, будет расширен санкционный список по блокированию активов в ЕС.

В то же время в немецком правительстве выступали за то, чтобы внести в 14-й пакет санкций против России эмбарго на импорт российского СПГ в ЕС.

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Санкции против РоссииРоссийская Федерация