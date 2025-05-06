ЄС готує удар по "тіньовому флоту" Путіна: Bloomberg дізнався про нові санкції проти РФ

Нові санкції ЄС проти прихованого флоту нафтових танкерів Росії, мають посилити тиск на Москву через війну проти України.

Згідно з джерелами, обізнаними з питанням, санкції, запропоновані Єврокомісією, охоплять 60 фізичних та юридичних осіб, а також включатимуть обмеження щодо близько 150 суден.

Таким чином, загальна кількість суден у санкційному списку ЄС перевищить 300, зазначив один зі співрозмовників Bloomberg.

Голосування за санкції проти "тіньового флоту" РФ

Як зазначають джерела, міністри закордонних справ ЄС мають намір офіційно ухвалити запропоновані заходи під час засідання в Брюсселі, запланованого на 20 травня. Якщо пропозиції схвалять, це стане вже 17-м пакетом санкцій ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Санкції ЄС вимагають одностайної підтримки всіх держав-членів, і пропозиції можуть зазнати змін до остаточного ухвалення, зазначає Bloomberg.

Механізм санкцій передбачає їх поновлення кожні шість місяців - наступний дедлайн припадає на липень.

Водночас, як повідомляє агентство, ЄС вивчає способи розширення санкцій проти Росії без потреби у схваленні всіх 27 країн-членів. Зокрема, Єврокомісія розглядає можливість перетворення частини обмежень на торгівельні заходи, які можна ухвалити кваліфікованою більшістю, а не одноголосно.