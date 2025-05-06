ЕС готовит удар по "теневому флоту" Путина: Bloomberg узнал о новых санкциях против РФ

Новые санкции ЕС против скрытого флота нефтяных танкеров России, должны усилить давление на Москву из-за войны против Украины.

Согласно источникам, знакомым с вопросом, санкции, предложенные Еврокомиссией, охватят 60 физических и юридических лиц, а также будут включать ограничения в отношении около 150 судов.

Таким образом, общее количество судов в санкционном списке ЕС превысит 300, отметил один из собеседников Bloomberg.

Голосование за санкции против "теневого флота" РФ

Как отмечают источники, министры иностранных дел ЕС намерены официально принять предложенные меры во время заседания в Брюсселе, запланированного на 20 мая. Если предложения одобрят, это станет уже 17-м пакетом санкций ЕС с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Санкции ЕС требуют единодушной поддержки всех государств-членов, и предложения могут претерпеть изменения до окончательного принятия, отмечает Bloomberg.

Механизм санкций предусматривает их возобновление каждые шесть месяцев - следующий дедлайн приходится на июль.

В то же время, как сообщает агентство, ЕС изучает способы расширения санкций против России без необходимости в одобрении всех 27 стран-членов. В частности, Еврокомиссия рассматривает возможность преобразования части ограничений в торговые меры, которые можно принять квалифицированным большинством, а не единогласно.