ЄС готує санкції проти російського зрідженого газу: Bloomberg назвав наслідки

Російський виробник ПАТ "Новатек" покладається на зупинки в ЄС для перевезення арктичного палива із суден льодового класу на звичайні танкери. Хоча перекриття доступу до нього не завадить вантажам досягти Європи (де імпорт СПГ із Росії фактично збільшився після війни), воно ускладнить відправлення їх до країн Азії.

Що конкретно потрапить під санкції

Для оптимізації транспортних витрат арктичний проект "Ямал СПГ", очолюваний "Новатеком", використовує порти Зебрюгге у Бельгії та Монтуар у Франції для перевалки вантажів із 15 суден льодового класу на звичайні танкери. Зазвичай судно, що прибуває, розвантажується на терміналі, а стандартний танкер ЗПГ завантажується приблизно в один і той же час. В умовах заборони це вже неможливо.

Для "Ямала СПГ" зупинки необхідні, щоб дозволити вузькоспеціалізованим судам повернутися на арктичний завод, де умови надто суворі для регулярних судів. Дані відстеження судів показують, що деякі місяці в Європі перевалюється до восьми російських вантажів, хоча це число варіюється і значно знижується влітку і восени, коли Північний морський шлях через Арктику має менше льоду і забезпечує швидший доступ до Китаю.

Імпорт російського СПГ до ЄС минулого року становив 14,4 млн тонн, за даними консультанта Energy Aspects Ltd. Перевалка, куди перевалюється паливо, склала 2 млн тонн. Імовірний сценарій полягає в тому, що заборона призведе до того, що ці додаткові обсяги залишаться в блоці, де частка російського СПГ становить близько 13%.

Чи постраждає виробництво СПГ у Росії?

Санкції ще більше ускладнять логістику перевезень для Росії і змусять спеціалізовані судна подорожувати довшими маршрутами. Глобальні флоти вже уникають Червоного моря після атак єменських хуситів, змушуючи суд змінювати маршрут навколо Африки. За даними Energy Aspect, доставка вантажів ЗПГ з "Ямала" безпосередньо в Азію призведе до збільшення витрат на фрахт та логістику, а також до тривалішої стоянки криголамів.

Росія дійсно має деякі альтернативи: вона здійснює перевалку з корабля на судно недалеко від свого північного міста Мурманська, що вона могла б використовувати для вивільнення суден. Вона також може використовувати Північний морський шлях влітку, коли тане лід і до заводу можуть дістатись різні кораблі.

Якщо альтернативні механізми доставки зазнають невдачі, експорт російського ЗПГ може скоротитися. Але країна виявила велику винахідливість в обході західних санкцій щодо нафти.

Що означатиме заборона для азіатських клієнтів?

За даними Energy Aspects, експорт російського СПГ азіатським покупцям може знизитися або стати дорожчим через вищі витрати на фрахт.

У крайньому сценарії, якщо "Новатек" не зможе змінити свою логістику і експорт російського СПГ буде припинено, Європа розірве російський контракт на постачання з Китаєм 3 млн тонн на рік.

Використання Північного морського шляху або Мурманської перевалки також залежатиме від льодової обстановки, що призведе до перенесення поставок до Азії на другу половину кожного календарного року.

Як це вплине на європейські компанії?

Європейські компанії, такі як німецька державна Securing Energy for Europe GmbH, Shell Plc та TotalEnergies SE, покладаються на перевалку вантажів з Ямала в Зебрюгге та Монтуарі, згідно з контрактною базою, опублікованою глобальною групою імпортерів.

Термін дії цих контрактів спливає не раніше 2038 та 2041 років, що потенційно відкриває можливість для повідомлень про форс-мажорні обставини, якщо перевалку буде заборонено.

Нагадаємо, з моменту початку російського вторгнення в Україну Європа та її союзники шукали способи обмежити доходи Москви від викопного палива, не викликаючи при цьому більш високих витрат на енергію для своїх громадян.