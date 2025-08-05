ЄС готує санкції проти Китаю за військову допомогу Росії, - Politico

ЄС стурбований зростаючою роллю Китаю в підтримці російської війни проти України. У Брюсселі готують заходи впливу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомив виданню дипломат ЄС, Євросоюз може ввести санкції проти Китаю за участь в обході антиросійських санкцій.
Приводом стала публікація Reuters у липні, де йшлося про те, що китайські двигуни для дронів таємно постачалися на Росію через підставні фірми. Вони декларувалися як "промислові холодильні установки", щоб обійти західні обмеження.
Як повідомив дипломат, Євросоюз знав про передачу дронів Пекіном ще до появи публікацій. Після серпня ЄС має намір просувати санкції, зазначив він.
"Цей звіт точний, і він показує, що Китай посилює свою участь - і кількісно, і якісно", - підкреслив дипломат. За його словами, без підтримки Китаю війна проти України мала б зовсім інший вигляд.
ЄС уже звернувся до Китаю з питаннями щодо цих поставок, але Пекін або заперечує причетність, або ігнорує запити. "Ми хочемо діалогу, але й дій", - додав дипломат.
У Брюсселі вважають, що у блоку є серйозні економічні важелі тиску на Китай. Введення санкцій може стати наступним кроком.
На тлі можливого посилення санкцій китайські компанії продовжують виходити на європейський ринок. Так, Baidu і американська компанія Lyft оголосили про запуск безпілотних авто китайського виробництва в Німеччині та Великій Британії 2026 року.
Раніше аналогічні плани представляли Uber і Momenta. Незважаючи на жорсткі тарифи ЄС, китайські електромобілі залишаються найдешевшими на ринку.
Нагадаємо, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Пекін не дає відповіді на докази України про те, що в російській зброї є деталі, які виробили китайські компанії.
Раніше Васюк заявив, що приблизно 60% іноземних деталей, виявлених у російській зброї, поставляються з Китаю.