ЄС готує "особливу" дорожню карту для вступу України

Євросоюз готує орієнтовні дорожні карти для чотирьох країн-кандидаток на вступ - Чорногорії, Албанії, Молдови та України. Проте українська відрізнятиметься від інших.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву комісарки ЄС з питань розширення Марти Кос, передає "Суспільне".
Зазначається, що дорожні карти планують представити вже 28 жовтня.
"Готуємо дорожні карти для 4 найбільш просунутих країн-кандидатів. Ми визначили чотирьох лідерів: Чорногорію, Албанію, Молдову та Україну. Протягом останніх років ці країни продемонстрували значний прогрес у плані готовності", - каже Кос.
За її словами, ЄС прагне допомогти цим країнам-кандидаткам зберегти темп реформ. Тож дорожні карти визначать орієнтовні терміни та конкретні завдання, які необхідно виконати.
"Це забезпечить нам більшу передбачуваність щодо вступу. Важливо, що цей шлях і надалі базуватиметься на індивідуальних досягненнях країн-кандидатів", - повідомила єврокомісарка.
Водночас Кос зауважила, що ситуація в Україні суттєво відрізняється від цих країн через війну. Тому робота над українською дорожньою картою ще триває, і вона "буде дещо іншою".
Єврокомісарка каже, що зроблено вже багато кроків щодо України в межах технічних переговорів. Це відкриття кластерів, а потім досягнення маяків і згодом - закриття розділів.
"Тому простіше буде визначити, як саме вся ситуація (війна — ред.) буде відображена в умовах у договорі про вступ, як це буде виглядати. Я сподіваюся, що війна в Україні незабаром закінчиться. Я справді цього бажаю", - зауважила Кос.
Вона додала, що наразі Україна працює у трьох напрямах одночасно:
Раніше РБК-Україна писало, що в ЄС розглядають пропозицію щодо обмеження підтримки частини аграрних продуктів України після її вступу.
Крім того, стало відомо, що Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС у формі спеціальних дорожніх карт.