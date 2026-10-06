ЄС готує "особливу" дорожню карту для вступу України

Дорожні карти для вступу в ЄС

Зазначається, що дорожні карти планують представити вже 28 жовтня.

"Готуємо дорожні карти для 4 найбільш просунутих країн-кандидатів. Ми визначили чотирьох лідерів: Чорногорію, Албанію, Молдову та Україну. Протягом останніх років ці країни продемонстрували значний прогрес у плані готовності", - каже Кос.

За її словами, ЄС прагне допомогти цим країнам-кандидаткам зберегти темп реформ. Тож дорожні карти визначать орієнтовні терміни та конкретні завдання, які необхідно виконати.

"Це забезпечить нам більшу передбачуваність щодо вступу. Важливо, що цей шлях і надалі базуватиметься на індивідуальних досягненнях країн-кандидатів", - повідомила єврокомісарка.

Особлива дорожня карта для України

Водночас Кос зауважила, що ситуація в Україні суттєво відрізняється від цих країн через війну. Тому робота над українською дорожньою картою ще триває, і вона "буде дещо іншою".

Єврокомісарка каже, що зроблено вже багато кроків щодо України в межах технічних переговорів. Це відкриття кластерів, а потім досягнення маяків і згодом - закриття розділів.

"Тому простіше буде визначити, як саме вся ситуація (війна — ред.) буде відображена в умовах у договорі про вступ, як це буде виглядати. Я сподіваюся, що війна в Україні незабаром закінчиться. Я справді цього бажаю", - зауважила Кос.

Вона додала, що наразі Україна працює у трьох напрямах одночасно: