ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії до річниці вторгнення в Україну, - Bloomberg

За даними джерел агентства, заходи можуть включати розширення списків людей під санкціями, посилення торгових обмежень і зниження можливості Москви обходити санкції блоку як через треті країни, так і через компанії всередині ЄС.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі. Але досягти угоди щодо 13-го пакету у санкцій до наступного місяця буде непросто, оскільки останній вимагав тижнів переговорів, зазначає Bloomberg.

Допомога Україні

Тривають також дискусії щодо планів створення нового фонду для військової підтримки України, який деякі країни ЄС хочуть використати як спосіб оновлення нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру (EPF).

У рамках EPF держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів розшириться, але рішення про виділення та витрачання коштів вимагають одностайної підтримки з боку держав-членів. Насправді це дозволило прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану накласти вето на допомогу Україні.

Підрозділ блоку із закордонних справ, Європейська служба зовнішніх дій, запропонувала надати фонду річний бюджет у розмірі близько 5 млрд євро, але це не призвело до досягнення консенсусу серед держав-членів. Чиновники скоро представлять державам-членам новий документ із варіантами дій, кажуть джерела.

Посланці кількох країн, включаючи Німеччину, припустили на зустрічі, що EPF у його нинішньому формулюванні стає менш ефективним, оскільки все більше постачань зброї йтиме за рахунок зброї, що знову закуповується, а не з існуючих запасів.

Інші держави-члени хотіли б, щоб фонд допомоги був вбудований в EPF, у той час, як деякі країни хочуть продовжувати використовувати нинішній механізм, сказали джерела.

Раніше Берлін закликав держави-члени ЄС бути прозорішими щодо підтримки, яку вони надають Україні, на тлі побоювань, що деякі країни роблять недостатньо.

Пакти санкцій

Нагадаємо, у грудні Європейський Союз ввів у дію новий, 12-й пакет санкції проти РФ. Як заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, у ньому блок запропонував "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

У санкційний пакет увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів, було введено імпортно-експортний контроль та обмеження, обмеження ціни на нафту, залізо та сталь, а також до списку включили значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.

Детальніше про останній пакет читайте у матеріалі РБК-Україна "ЄС прийняв 12-й пакет санкцій проти Росії: з ким і чим не зможе торгувати агресор ".