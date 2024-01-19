ЕС готовит новый пакет санкций против России к годовщине вторжения в Украину, - Bloomberg

По данным источникам агентства, меры могут включать расширение списков людей под санкциями, усиление торговых ограничений и снижение способности Москвы обходить санкции блока как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе. Но достичь соглашения по 13-му пакету у санкций к следующему месяцу будет непросто, поскольку последний потребовал недель переговоров, отмечает Bloomberg.

Помощь Украине

Продолжаются также дискуссии о планах создания нового фонда для военной поддержки Украины, который некоторые страны ЕС хотят использовать как способ обновления нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира (EPF).

В рамках EPF государства-члены получают компенсацию за оружие, которое они отправляют Украине. Размер фонда несколько раз расширятся, но решения о выделении и расходовании средств требуют единогласной поддержки со стороны государств-членов. На практике это позволило премьер-министру Венгрии Виктору Орбану наложить вето на помощь Украине.

Подразделение блока по иностранным делам, Европейская служба внешних действий, предложила предоставить фонду годовой бюджет в размере около 5 млрд евро, но это не привело к достижению консенсуса среди государств-членов. Чиновники скоро представят государствам-членам новый документ с вариантами действий, говорят источники.

Посланники нескольких стран, включая Германию, предположили на встрече, что EPF в его нынешней формулировке становится менее эффективным, поскольку все больше поставок оружия будет идти за счет вновь закупаемого оружия, а не из существующих запасов.

Другие государства-члены предпочли бы, чтобы фонд помощи был встроен в EPF, в то время как некоторые страны хотят продолжать использовать нынешний механизм, сказали источники.

Ранее Берлин призвал государства-члены ЕС быть более прозрачными в отношении поддержки, которую они оказывают Украине, на фоне опасений, что некоторые страны делают недостаточно.

Пакты санкций

Напомним, в декабре Европейский Союз ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры на импорт или перевозку российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничения, ограничения цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.

Подробнее о последнем пакете читайте в материале РБК-Украина "ЕС принял 12-й пакет санкций против России: с кем и чем не сможет торговать агрессор".