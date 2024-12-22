ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення в Україну, - Welt

Джерела видання в дипломатичних колах зазначають, що пакет буде призначений як "чіткий сигнал" Росії. Він має включати "заходи проти конкретних секторів російської економіки, які ще не охоплені або були охоплені недостатньо".

За даними Welt, ЄС планує ввести санкції проти людей та компанії з-поміж пропагандистів РФ, які несуть відповідальність за підрив територіальної цілісності України.

Єврокомісія також хоче запровадити санкції проти осіб, які шпигували на користь Росії та брали участь у кампаніях з дезінформації, зокрема в Німеччині.

У Брюсселі заявили, що буде складно відстежити причетність людей до так званих гібридних російських атак і довести її. Тому ще чітко не вирішено, чи будуть 24 лютого 2025 року введені санкції за шпигунство для Росії та дезінформацію.