ЄС готує кредит Україні на 140 млрд євро із заморожених активів Росії, - ЗМІ

Заморожені активи Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року країни Заходу запровадили масштабні санкції проти російського уряду, банків, олігархів та пов’язаних із Кремлем компаній.

Одним із ключових інструментів санкцій стало заморожування активів Росії за кордоном, включно з валютними резервами центрального банку РФ, нерухомістю, рахунками у західних банках та іншими фінансовими інструментами.

За оцінками Міжнародного валютного фонду та аналітиків, станом на 2024-2025 роки обсяг заморожених активів перевищує 300-350 млрд доларів, хоча точні дані складно підтвердити, оскільки частина коштів Росії зберігалася у різних юрисдикціях.

ЄС обговорює ідею використання заморожених російських активів для надання Україні "репараційної позики". Цей кредит буде повернуто тільки після того, як Україна отримає компенсації від Росії.

Нещодавно Reuters писав, що Україна може отримати фінансування на 300 млрд доларів без прямої конфіскації російських коштів. Гроші підуть на оборону і покриття дефіциту бюджету.