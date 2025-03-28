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ЄС готує 17-й пакет санкцій проти Росії, але процес тільки розпочався, - ЗМІ

П'ятниця 28 березня 2025 10:43
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ЄС готує 17-й пакет санкцій проти Росії, але процес тільки розпочався, - ЗМІ Ілюстративне фото: ЄС готує 17-й пакет санкцій проти Росії, але процес тільки розпочався (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз (ЄС) розпочав роботу над 17-м пакетом санкцій проти Російської Федерації (РФ). Але процес поки що перебуває на дуже ранній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

За словами одного з дипломатів, наразі ЄС очікує на пропозиції від Європейської комісії (ЄК).

Інший співрозмовник видання підтвердив, що зовнішньополітична служба ЄС і ЄК працюють над питання санкцій й пропозиції, ймовірно, будуть представлені вже на початку літа.

Водночас ще один дипломат висловив обережність щодо термінів, оскільки це "занадто спекулятивно".

"Ми повинні побачити, як розгортатимуться (мирні, - ред.) переговори між Сполученими Штатами Америки, Росією та Україною", - додав він.

Санкції ЄС проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни, зокрема ЄС, США, Великобританія, Канада та інші, запровадили численні санкції проти РФ. Санкції включали заморожування активів російських олігархів і політиків, обмеження доступу до міжнародних фінансових ринків, заборону на експорт технологій та високотехнологічних товарів, а також обмеження на імпорт енергоносіїв з Росії.

Додатково були введені санкції проти російських банків, що ускладнило їх доступ до системи SWIFT.

24 лютого Рада ЄС схвалила вже 16-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований, зокрема, проти тіньового флоту ворога, а також банків, які обходять обмеження.

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