ЕС готовит 17-й пакет санкций против России, но процесс только начался, - СМИ

Европейский союз (ЕС) начал работу над 17-м пакетом санкций против Российской Федерации (РФ). Но процесс пока находится на очень ранней стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver .

По словам одного из дипломатов, сейчас ЕС ожидает предложения от Европейской комиссии (ЕК).

Другой собеседник издания подтвердил, что внешнеполитическая служба ЕС и ЕК работают над вопросом санкций и предложения, вероятно, будут представлены уже в начале лета.

В то же время еще один дипломат выразил осторожность касаемо сроков, поскольку это "слишком спекулятивно".

"Мы должны увидеть, как будут разворачиваться (мирные, - ред.) переговоры между Соединенными Штатами Америки, Россией и Украиной", - добавил он.