ЕС готовит 17-й пакет санкций против России, но процесс только начался, - СМИ
Европейский союз (ЕС) начал работу над 17-м пакетом санкций против Российской Федерации (РФ). Но процесс пока находится на очень ранней стадии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.
По словам одного из дипломатов, сейчас ЕС ожидает предложения от Европейской комиссии (ЕК).
Другой собеседник издания подтвердил, что внешнеполитическая служба ЕС и ЕК работают над вопросом санкций и предложения, вероятно, будут представлены уже в начале лета.
В то же время еще один дипломат выразил осторожность касаемо сроков, поскольку это "слишком спекулятивно".
"Мы должны увидеть, как будут разворачиваться (мирные, - ред.) переговоры между Соединенными Штатами Америки, Россией и Украиной", - добавил он.
Санкции ЕС против России
После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны, в частности ЕС, США, Великобритания, Канада и другие, ввели многочисленные санкции против РФ. Санкции включали замораживание активов российских олигархов и политиков, ограничение доступа к международным финансовым рынкам, запрет на экспорт технологий и высокотехнологичных товаров, а также ограничения на импорт энергоносителей из России.
Дополнительно были введены санкции против российских банков, что усложнило их доступ к системе SWIFT.
24 февраля Совет ЕС одобрил уже 16-й пакет санкций против России, который направлен, в частности, против теневого флота врага, а также банков, которые обходят ограничения.
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