ЄС готує 17-й пакет проти РФ: Польща хоче погодити санкції до 1 липня

Польща прагне погодити 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії до 1 липня. У новому пакеті обмеження на експорт хімічних речовин та санкції проти компаній
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.
Міністр у справах ЄС Адам Шлапка, виступаючи в Європейському парламенті, заявив, що санкції повинні залишатися важливим інструментом тиску на російську воєнну економіку.
За його словами, робота над новим пакетом санкцій вже розпочалася і має бути завершена до кінця польського головування в ЄС.
Європейська комісія вже направила до столиць країн-членів ЄС проєкт 17-го пакету санкцій. Серед нових обмежень - заборона на експорт до Росії хімічних речовин, що використовуються в ракетних двигунах.
Крім того, до чорного списку потрапили ще 15 осіб та 45 компаній, що спеціалізуються на військово-промисловому комплексі.
Європейський Союз також посилить тиск на тіньовий флот Росії, зокрема на судна, що порушують міжнародні санкції, перевозячи російську нафту за цінами, вищими за встановлені ліміти.
Шлапка підкреслив, що тиск на Росію має бути комплексним і супроводжуватися наданням озброєння Україні для зміцнення її позицій перед можливими переговорами про припинення вогню.
Польський міністр заявив, що Україна повинна перебувати в позиції сили, щоб мати можливість укласти вигідну угоду і забезпечити її виконання в майбутньому.
ЄС запровадив 16 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Ці обмеження спрямовані на послаблення економічної та військової спроможності Кремля, а також на ускладнення обходу вже чинних санкцій.
Західні ЗМІ писали, що США нібито хочуть, щоб ЄС скасував санкції, запроваджені проти Росії, в рамках мирних зусиль адміністрації Дональда Трампа. Однак офіційний Брюссель відмовив Вашингтону.
Також в іноземних ЗМІ були чутки про те, що ЄС поки не хоче запроваджувати санкції проти російського СПГ. Причина такого рішення - нібито адміністрація президента США.
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