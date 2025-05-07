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ЄС готує 17-й пакет проти РФ: Польща хоче погодити санкції до 1 липня

Фото: Адам Шлапка (flickr.com/Nowoczesna)
Автор: Владислава Ткаченко

Польща прагне погодити 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії до 1 липня. У новому пакеті обмеження на експорт хімічних речовин та санкції проти компаній

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.

Міністр у справах ЄС Адам Шлапка, виступаючи в Європейському парламенті, заявив, що санкції повинні залишатися важливим інструментом тиску на російську воєнну економіку.

За його словами, робота над новим пакетом санкцій вже розпочалася і має бути завершена до кінця польського головування в ЄС.

Європейська комісія вже направила до столиць країн-членів ЄС проєкт 17-го пакету санкцій. Серед нових обмежень - заборона на експорт до Росії хімічних речовин, що використовуються в ракетних двигунах.

Крім того, до чорного списку потрапили ще 15 осіб та 45 компаній, що спеціалізуються на військово-промисловому комплексі.

Європейський Союз також посилить тиск на тіньовий флот Росії, зокрема на судна, що порушують міжнародні санкції, перевозячи російську нафту за цінами, вищими за встановлені ліміти.

Польська позиція: озброєння України 

Шлапка підкреслив, що тиск на Росію має бути комплексним і супроводжуватися наданням озброєння Україні для зміцнення її позицій перед можливими переговорами про припинення вогню.

Польський міністр заявив, що Україна повинна перебувати в позиції сили, щоб мати можливість укласти вигідну угоду і забезпечити її виконання в майбутньому.

Санкції ЄС проти Росії

ЄС запровадив 16 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Ці обмеження спрямовані на послаблення економічної та військової спроможності Кремля, а також на ускладнення обходу вже чинних санкцій.

Західні ЗМІ писали, що США нібито хочуть, щоб ЄС скасував санкції, запроваджені проти Росії, в рамках мирних зусиль адміністрації Дональда Трампа. Однак офіційний Брюссель відмовив Вашингтону.

Також в іноземних ЗМІ були чутки про те, що ЄС поки не хоче запроваджувати санкції проти російського СПГ. Причина такого рішення - нібито адміністрація президента США.

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