ЄС готує 17-й пакет проти РФ: Польща хоче погодити санкції до 1 липня

Міністр у справах ЄС Адам Шлапка, виступаючи в Європейському парламенті, заявив, що санкції повинні залишатися важливим інструментом тиску на російську воєнну економіку.

За його словами, робота над новим пакетом санкцій вже розпочалася і має бути завершена до кінця польського головування в ЄС.

Європейська комісія вже направила до столиць країн-членів ЄС проєкт 17-го пакету санкцій. Серед нових обмежень - заборона на експорт до Росії хімічних речовин, що використовуються в ракетних двигунах.

Крім того, до чорного списку потрапили ще 15 осіб та 45 компаній, що спеціалізуються на військово-промисловому комплексі.

Європейський Союз також посилить тиск на тіньовий флот Росії, зокрема на судна, що порушують міжнародні санкції, перевозячи російську нафту за цінами, вищими за встановлені ліміти.

Польська позиція: озброєння України

Шлапка підкреслив, що тиск на Росію має бути комплексним і супроводжуватися наданням озброєння Україні для зміцнення її позицій перед можливими переговорами про припинення вогню.

Польський міністр заявив, що Україна повинна перебувати в позиції сили, щоб мати можливість укласти вигідну угоду і забезпечити її виконання в майбутньому.