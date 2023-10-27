ЄС готує 12-й пакет санкцій проти РФ, розглядається заборона на алмази, - Єврокомісія

Європейський союз працює над 12-м пакетом санкцій проти Росії, розглядається пропозиція про заборону алмазів.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Фон дер Ляєн заявила, що готується 12-й пакет санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні.
Вона згадала російські діаманти як частину цієї пропозиції.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій. Вони включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.
Влітку Зеленський закликав ЄС розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. Київ продовжує наполягати на санкціях проти "Росатому".
Нещодавно повідомлялось, що країни "Великої сімки" планують анонсувати заборону імпорту російських алмазів вже до кінця жовтня.
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