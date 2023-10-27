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ЄС готує 12-й пакет санкцій проти РФ, розглядається заборона на алмази, - Єврокомісія

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз працює над 12-м пакетом санкцій проти Росії, розглядається пропозиція про заборону алмазів.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Фон дер Ляєн заявила, що готується 12-й пакет санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні.

Вона згадала російські діаманти як частину цієї пропозиції.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій. Вони включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Влітку Зеленський закликав ЄС розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. Київ продовжує наполягати на санкціях проти "Росатому".

Нещодавно повідомлялось, що країни "Великої сімки" планують анонсувати заборону імпорту російських алмазів вже до кінця жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ЄврокомісіяРосійська ФедераціяЕвросоюзУрсула фон дер Ляйєн