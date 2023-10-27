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ЕС готовит 12-й пакет санкций против РФ, рассматривается запрет на алмазы, - Еврокомиссия

Пятница 27 октября 2023 17:04
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ЕС готовит 12-й пакет санкций против РФ, рассматривается запрет на алмазы, - Еврокомиссия Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз работает над 12-м пакетом санкций против России, рассматривается предложение о запрете алмазов.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Фон дер Ляйен заявила, что готовится 12-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении.

Она упомянула российские бриллианты как часть этого предложения.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций. Они включают в себя запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Летом Зеленский призвал ЕС начать работу над 12-м пакетом санкций против России. Киев продолжает настаивать на санкциях против "Росатома".

Недавно сообщалось, что страны "Большой семерки" планируют анонсировать запрет импорта российских алмазов уже до конца октября.

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