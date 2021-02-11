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В ЕС готовят четвертый пакет санкций против Беларуси, - МИД Литвы

Автор: Инна Собора

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в ЕС продолжается работа над четвертым пакетом санкций против Беларуси. Идет согласование списка людей, которые подпадут под новые ограничения.

Об этом пишет Delfi.

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Кроме того, по словам литовского министра, страны Балтии могут ввести свой пакет санкций.

"Четвертый пакет санкций (против Беларуси, - ред.) - это европейский пакет санкций. Пока что нет ясных критериев, как он будет составляться, мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии. На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц", - сказал Ландсбергис.

Он также отметил, что Литва участвует в дискуссиях с коллегами из стран Балтии, из Польши, и список будет подан в официальные ведомства ЕС в ближайшее время.

Ранее вице-президент Европарламента Никола Бир призвала расширить санкции против белорусского режима Александра Лукашенко.

Напомним, в середине декабря Евросоюз ввел третий пакет санкций против режима Лукашенко и причастных к нарушению прав человека во время протестов в Беларуси.

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