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В ЄС готують четвертий, пакет санкцій проти Білорусі, - МЗС Литви

Автор: Инна Собора

Міністр закордонних справ Литви Габриэлюс Ландсбергіс заявив, що в ЄС триває робота над четвертим пакетом санкцій проти Білорусі. Йде узгодження списку людей, які підпадуть під нові обмеження.

Про це пише Delfi.

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Крім того, за словами литовського міністра, країни Балтії можуть ввести свій пакет санкцій.

"Четвертий, пакет санкцій (проти Білорусі, - ред.) - це європейський пакет санкцій. Поки що немає чітких критеріїв, як він буде складатися, ми з колегами з країн Балтії говоримо про погодження списку санкцій людям, які не зможуть прибути до країни Балтії. На початковому етапі я не можу уявити інформацію, йдуть дискусії, збираються докази за списком цих осіб", - сказав Ландсбергіс.

Він також зазначив, що Литва бере участь в дискусіях з колегами з країн Балтії, Польщі, і список буде подано в офіційні відомства ЄС найближчим часом.

Раніше віце-президент Європарламенту Нікола Бір закликала розширити санкції проти білоруського режиму Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, в середині грудня Євросоюз ввів третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка, причетних до порушення прав людини під час протестів у Білорусі.

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