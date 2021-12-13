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В ЕС готовы вводить санкции против России в случае нападения на Украину, - Боррель

Автор: Валерия Полищук

Министры иностранных дел ЕС согласились, что против России необходимо будет ввести меры в случае, вторжения в Украину. В частности, политические и экономические.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Все министры согласны, что в случае российской агрессии будут политические последствия, а также - серьезные экономические шаги", - заявил он.

Боррель отметил, что тему мер против России в случае ее нападения на Украину обсудят на встрече 16 декабря главы государств и правительств стран ЕС.

Он назвал работу, которая предстоит на саммите ЕС по данной теме "классической".

"Речь идет о том, чтобы рассмотреть несколько вариантов развития событий. И нужно, чтобы на каждый случай было понятно, какие можно принять ответные меры", - сказал Боррель.

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