У ЄС готові вводити санкції проти Росії у разі нападу на Україну, - Боррель

"Всі міністри згодні, що в разі російської агресії будуть політичні наслідки, а також - серйозні економічні кроки", - заявив він.

Боррель зазначив, що тему заходів проти Росії у разі її нападу на Україну обговорять на зустрічі 16 грудня глави держав і урядів країн ЄС.

Він назвав роботу, яка належить на саміті ЄС з даної теми "класичною".

"Мова йде про те, щоб розглянути кілька варіантів розвитку подій. І потрібно, щоб на кожен випадок було зрозуміло, які можна вжити відповідних заходів", - сказав Боррель.