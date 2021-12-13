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У ЄС готові вводити санкції проти Росії у разі нападу на Україну, - Боррель

Автор: Валерія Поліщук

Міністри закордонних справ ЄС погодилися, що проти Росії необхідно буде ввести заходи у разі, вторгнення в Україну. Зокрема, політичні та економічні.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Всі міністри згодні, що в разі російської агресії будуть політичні наслідки, а також - серйозні економічні кроки", - заявив він.

Боррель зазначив, що тему заходів проти Росії у разі її нападу на Україну обговорять на зустрічі 16 грудня глави держав і урядів країн ЄС.

Він назвав роботу, яка належить на саміті ЄС з даної теми "класичною".

"Мова йде про те, щоб розглянути кілька варіантів розвитку подій. І потрібно, щоб на кожен випадок було зрозуміло, які можна вжити відповідних заходів", - сказав Боррель.

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