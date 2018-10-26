В ЕС призвали Украину создать министерство по реформам

Фото: флаг Евросоюза (twitter.com/EU/Commission)

Набор госслужащих на должности специалистов по реформам требует активного привлечения соответствующих министерств

В Европейском союзе (ЕС) призвали Украину создать министерство по реформам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительства ЕС.

"Европейский союз внимательно следит за развитием последних событий с внедрением реформ государственного управления в Украине. Достигнут значительный прогресс, однако нужно сделать еще больше. ЕС подтверждает готовность и в дальнейшем оказывать финансовую поддержку в госбюджет Украины, так, на основе уже имеющихся хороших результатов, в 2018 было выделено 15,5 миллионов евро", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕС приветствуют усилия правительства Украины по обновлению Стратегии реформирования госуправления. Также Евросоюз поддерживает усовершенствованную процедуру набора новых государственных служащих на должности специалистов по реформам. При этом отмечается, что набор госслужащих на должности специалистов по реформам требует активного привлечения соответствующих министерств.

Напомним, глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Украине необходимо повысить эффективность в сфере верховенства права для борьбы с коррупцией.