В ЕС готовы помогать Молдове в борьбе с коррупцией

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Майу Санду с победой на выборах президента Молдовы. Она также выразила готовность помогать стране в борьбе с коррупцией.

Об этом Урсула фон дер Ляйен написала в своем Twitter.

По ее словам, ЕС готов поддержать Молдову.

"Ваша победа - это четкий призыв к борьбе с коррупцией и уважению верховенства права. Это путь к процветанию", - написала Урсула фон дер Ляйен.

По итогам подсчета 100% бюллетеней, лидирует Санду с 57,75% голосов избирателей, Додон набрал 42,25% голосов.

Действующий молдавский лидер Игорь Додон намерен в суде обжаловать результаты выборов президента Молдовы. По его словам, голосование якобы сопровождалось беспрецедентными нарушениями. До этого он анонсировал серьезные изменения во внутренней политике Молдовы.